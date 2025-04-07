УЧХ та Мінагрополітики підписали меморандум про співпрацю

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Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко та міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль та підписали меморандум про співпрацю.

“Документ передбачає спільну роботу задля підтримки мешканців сільських територій та аграріїв, які постраждали внаслідок війни”, - повідомив Український Червоний Хрест у понеділок у Фейсбуці.

«Допомога фермерам з прифронтових територій – один з пріоритетів Мінагрополітики. Тому важливо, що цим документом ми не лише організуємо психологічну підтримку для них, а й залучимо мікрогранти для малих фермерських господарств», – наголосив Коваль.

Сторони також обговорили розробку програм для реінтеграції, реабілітації та професійної адаптації ветеранів, які повертатимуться до мирного життя та роботи в агросекторі.

За словами Коваля, партнерство між Мінагрополітики та УЧХ буде ефективним, оскільки мережа гуманітарної організації включає 24 обласних та майже 200 районних організацій, в яких працюють понад 8000 волонтерів, що дозволить швидше впроваджувати спільні ініціативи для підтримки аграріїв на місцях.