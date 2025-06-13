Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:44 13.06.2025

Заява "Європейської Солідарності"

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Заява "Європейської Солідарності"
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Сьогодні до родини сина депутатки "Європейської солідарності"  Ніни Южаніної на день народження онука мали прийти клоуни для дитячого свята, але в шостій ранку прийшли інші клоуни – з ДБР. Щоб організувати черговий цирк виставу для Банкової.

«Кому війна – кому мати рідна» – це вже не просто приказка, це реальність. Українці щодня стають свідками, як прикриваючись режимом воєнного стану, влада перетворила силові структури на інструмент політичного переслідування і рейдерства, повідомляється на сайті політичної сили.

Замість боротьби з ворогом — вони воюють з опозицією. Замість знешкодження агентів Кремля — кошмарять активістів, бізнесменів і рідних тих, хто має сміливість критикувати Зеленського.

Окрема увага до Європейської Солідарності. В ДБР створені цілих дві спеціальні групи, одна з яких займається суто Петром Порошенком, а друга – депутатами.

Обшуки у сина народної депутатки від «Європейської Солідарності» Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей — це результат роботи цієї «спецгрупи» з продовження кампанії залякування нашої команди. Це вже стало «традицією», коли вриваються в шостій ранку на обшук, без жодного рішення суду, та ще й «слідчою групою Портнова» на чолі зі старшою слідчою Крістіною Кримською, по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року, у день, коли були організовані фейкові санкції проти Петра Порошенка.

Влада настільки боїться, а правди — що готова заходити з обшуками в дім до дітей народної депутатки, яка завжди займає жорстку позицію щодо економічних зловживань влади та захищає український бізнес.

Ніна Южаніна була автором ключових податкових реформ, які виводили економіку з тіні та відкривали шлях інвестиціям. Зараз бореться з незаконним призначенням керівника БЕБ. Саме тому зараз влада б’є не лише по ній, а по всіх, хто уособлює альтернативу — професійну, чесну, компетентну. І обшук без санкції суду проводять відразу після того, як Южаніна виступила на захист українських пенсіонерів, продемонструвавши скільки мільйонів українських пенсіонерів опинилися за межею бідності після підняття прожиткового мінімуму і при цьому згадала обіцянку президента Зеленського щодо «гідного пенсійного забезпечення старшому поколінню».

Це системна зачистка політичного поля. Бо «Європейська Солідарність» — єдина сила, яка не боїться казати, що король голий. Яка вимагає результатів для українців, а не бравурних селфі. Яка захищає тих, кого сьогодні перетворюють на ворогів держави тільки за те, що вони відмовляються мовчати.

Зауважте, причетний до розкрадання на побудові фортифікацій Міндіч вже на волі; Баканов навіть не під слідством; Халімон з маєтком на Печерську – в Раді; але в обшуки – в родини сина Южаніної.

Ми реєструємо законопроєкт, за яким ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню.

Ми попереджали: політичні репресії — це спуск у безодню. Це те, чим Янукович закінчив. І це те, що нинішня влада повторює з ще більшою цинічністю, ховаючись за ширмою війни. Хоча насправді це ніщо інше як типова помста активістам Майдану з боку портновських реваншистів і влади.

Більше того, це одна з причин наших поразок на фронті, коли влада відкриває другий фронт проти тих, хто допомагає армії і робить все для більшої ефективності держави.

«Європейська Солідарність»
13 червня 2025 року

Теги: #южаніна #обшуки #європейська_солідарність #заява #дбр

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