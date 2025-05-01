Інтерфакс-Україна
Економіка
11:01 01.05.2025

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

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Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Угода про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна, підписана в середу у Вашингтоні, містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, повідомив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка.

"Це досить коротка лаконічна угода: всього 12 статей, преамбула і визначення. Вона передбачає створення фонду – це основа", – сказав Качка, який очолював українську делегацію на технічних переговорах з підготовки угоди, в ефірі телемарафону телефоном з Вашингтону зранку в четвер.

За його словами, преамбула досить чітко характеризує відносини між партнерами, у тому числі йдеться про гарантії суверенітету щодо корисних копалин – що вони підтримуються на всій території України.

"Це знову ж таки підкреслює віру Сполучених Штатів Америки в територіальну цілісність України", – заявив Качка.

За його словами, в преамбулі до угоди чітко зазначено: Україна зберігає свій суверенітет стосовно корисних копалин.

"Вся ця угода носить фінансовий характер, що означає: американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які видобуватимуть корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, і отримуватимуть вигоду у фінансовому форматі в частині доходу від інвестицій, які буде робити фонд", – сказав заступник міністра.

Він пояснив модель роботи фонду: обидві сторони робитимуть в нього внески, і ці внески інвестуватимуться в Україну, а вже зароблені гроші розподілятимуться між Україною і США.

"Ми очікуємо, що це будуть внески з боку Сполучених Штатів Америки – і грошові, і військові: нова військова допомога. З українського боку також можуть бути кошти, але в будь-якому разі це буде 50% від майбутньої ренти, від майбутнього видобутку критичних матеріалів, які чітко наведено в угоді, і майбутнього видобутку нафти й газу", – додав торговий представник України.

За його словами, це нова, креативна та унікальна угода для США, що частково пояснює складність роботи над нею. "Але зрештою завдання полягало в тому, щоб знайти правильну формулу юридичну, яку закріплено в угоді між урядами США і України, щоб вона читалася однаково обома партнерами і всіма у світі, і насправді це вдалося", – зазначив Качка.

Він додав, що за короткий час з 12 лютого, коли вперше з’явилася ідея угоди, вдалося разом з колегами з Міністерства фінансів США та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (Development Finance Corporation, DFC), яка буде партнером створення цього фонду, знайти правильні підходи щодо визначення внесків та визначення інвестиційної політики та інших параметрів.

Качка наголосив, що угоду після підписання треба ратифікувати, і це прямо в ній записано.

"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна, багато було маніпуляцій в медіа, було страшилок незрозумілих", – сказав він.

Після ратифікації, як пояснив торговий представник, почнеться створення самого фонду між DFC і Українською агенцією DPP, яка діє в межах Міністерства економіки. Буде створено всі юридичні рамки між цими двома агенціями.

"І все, і почнеться робота над здійсненням інвестицій", – завершив Качка.

Теги: #угода #пункти #качка_тарас

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