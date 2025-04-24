Інтерфакс-Україна
Економіка
18:36 24.04.2025

Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

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Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

(розширена, додані коментарі Железняка у 8-11 абзацах та абзаци після 13-го)

Міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком підкреслив переваги економічного партнерства між народами Сполучених Штатів та України і зазначив, що між двома сторонами продовжуються високопродуктивні технічні переговори.

"Міністр фінансів Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів та підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", – йдеться у повідомленні Мінфіну США за результатами зустрічі.

Зазначається, що Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню тривалого, міцного миру для народів України та Росії.

У свою чергу Шмигаль підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.

"Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - написав Шмигаль у Телеграм за результатами зустрічі.

Він наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

Окрім того, сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США, додав український прем’єр.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який наразі знаходиться на "Весняних зустрічах" МВФ та Світового банку у Вашингтоні, у четвер повідомив, що процес по угоді рухається в гарну сторону.

"Дуже правильна ідея була залучити зовнішніх консультантів. Там текст буде значно кращий ніж той, що ми отримали 23 березня. Без різних креативних ідей типу "ренти по діючим копалинам" та "передачі ГТС/ АЕС". Там мова буде тільки про майбутні проєкти та інвестиції", – написав він у Телеграм.

Водночас Железняк додав, що не впевнений, що до 26 квітня все буде готово.

"Скоріше тільки "політична частина" угоди. Хоча в світлі останніх подій, як раз зараз політична частина викликає найбільше запитань", – вважає він.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", – йдеться у меморандумі про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. Згідно з документом, США та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами.

Юридичну допомогу Києву в роботі над угодою надає юридична фірма Hogan Lovells. Як зазначається у реєстрі FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, її діяльність полягає у наданні консультацій та порад щодо політики США та питань міжнародної торгівлі. Очікувалося, що над цим питанням працюватимуть юристи фірми Дін Каплан та Адам Кушнер з погодинними ставками по $1500, але потреби у персоналі з багатьох питань з часом може змінюватися.

Теги: #мінфін_сша #угода

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