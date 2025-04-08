Нова угода з країнами ЄАВТ повністю скасовує мита на промислову продукцію та 676 товарів з чотирьох країн

Українські виробники отримають розширений доступ завдяки угоді про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), оскільки документ скасовує мита на промислову продукцію, а також в сумі на більш ніж 600 товарів з Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, повідомила пресслужба Міністерства економіки України у вівторок.

Зазначена угода була підписана у Києві 8 квітня. З української сторони її підписала перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлії Свириденко. Серед представників держав ЄАВТ модернізовану угоду підписали голова асоціації та міністр торгівлі Норвегії Сесилія Мюрсет, міністр культури, інновацій та вищої освіти Ісландії Логі Ейнарсон, посол Ліхтенштейну Франк Бюхель та посол, спецпредставник Федеральної ради з питань реконструкції в Україні Жак Гербер (Швейцарія).

"Завдяки підписаному сьогодні документу українські виробники зможуть експортувати до країн Європейської асоціації вільної торгівлі значно більший асортимент товарів без мит, або за зниженими ставками, що дуже важливо для нас в ці складні часи. А головне — модернізована угода закладає міцну основу для подальшого розвитку економічної співпраці між Україною та країнами ЄАВТ", - пояснила під час заходу з нагоди підписання угоди Свириденко.

Як зазначила у свою чергу Мюрсет, нова угода є важливим кроком на шляху до посилення інтеграції України до європейського ринку.

Порівняно з попередньою версією угоди, підписаною у 2010 році, нова угода розширює доступ до ринків ЄАВТ та скасовує мита на промислову продукцію.

В аграрній частині угоди з країнами ЄАВТ скасовують та зменшують мита на значну кількість аграрних товарів. До Ісландії - повне скасування на 142 товари (овочі, пшениця, продукти харчування тощо) та часткове на п’ять товарів; кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням — у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року).

До Норвегії - повне скасування мита на 107 товарів (овочі, їстівні коренеплоди, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки) та частково знижуються мита на 78 українських товарів (йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи). Кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням — зросла на 2,7% (у порівнянні з угодою 2010 року).

Швейцарія та Ліхтенштейн скасували мито на 427 позицій (свинина, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти) та частково знизили мито на 163 товари (живі тварини, м’ясо ВРХ, свиней, інших тварин, птиці, молочна продукція, яйця, боби, овочі, ягоди). Загалом кількість безмитних товарів разом для обох країн зросла на 66,2%.

Крім того, угода фіксує діючі ставки 0% на низку товарів, які було виключено з-під дії угоди.

Крім того, угода має декілька нових розділів: електронна комерція ( спрощення онлайн-торгівлі, регулювання питань електронних підписів і контрактів, адміністрування безпаперової торгівлі), МСП (підвищується доступ до інформації та зобов’язання публікацій торгової та комерційної інформації на вебсайтах в т.ч. англійською мовою), торгівля та сталий розвиток.

В оновленій угоді переглянуті положення про торгівлю товарами/санітарні та фітосанітарні заходи, спрощення процедур торгівлі та збільшення прозорості, держзакупівлі і захист інтелектуальної власності.

"Угода також підтримуватиме інновації через посилення зобов’язань через захист прав інтелектуальної власності. Як ми всі можемо погодитися, інновації є головною рушійною силою прогресу та створення цінностей у сучасному світі, а також ключовим компонентом наших спільних зусиль, спрямованих на підвищення прибутковості, підвищення рівня життя та підвищення економічної стійкості. Окрім нових можливостей для торгівлі та товарів, я з нетерпінням чекаю більшої співпраці між бізнесом і людьми, особливо у галузі знань", - зазначив Ейнарсон.

Європейська асоціація вільної торгівлі – міжурядова організація, створена у 1960 році для сприяння вільній торгівлі та економічній інтеграції між членами ЄАВТ, а також їх партнерами у всьому світі. На сьогодні членами ЄАВТ є Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

У 2024 році товарообіг між Україною та країнами ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн) становив майже EUR1,3 млрд. Середній темп зростання протягом останніх п’яти років українського експорту до країн ЄАВТ — 4,9%, для імпорту з країн ЄАВТ до України — 9,3%.

В свою чергу, заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка зазначив, що підписання угоди та інші інструменти посприяють зростанню української економіки на 0,5%.