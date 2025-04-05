Інтерфакс-Україна

Економіка

08:34 05.04.2025

Китай відреагував на торговельні тарифи США, закликавши до консультацій

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Китай відреагував на торговельні тарифи США, закликавши до консультацій

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун у своєму дописі на Facebook у суботу заявив, що "ринок сказав своє слово" після того, як США оголосили про нові торгові тарифи.

"Торговельно-тарифна війна, яку США розпочали проти всього світу, є неспровокованою та невиправданою", — зазначив він.

Го Цзякун закликав США припинити "робити неправильні речі" і вирішити розбіжності з торговими партнерами через рівноправні консультації.

Це відбулося після оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження "взаємних" мит на товари з 185 іноземних торгових партнерів США, зокрема, 34% мит на китайські товари. У відповідь на цей крок Китай вирішив запровадити додаткові мита на американські товари в розмірі 34%, які набудуть чинності з 10 квітня.

 

 

Теги: #китай #реакція #тарифи

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