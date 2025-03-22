Інтерфакс-Україна

Економіка

10:42 22.03.2025

"Нафтогаз" заперечує звинувачення НАБУ та САП у бездіяльності щодо повернення активів в Україну

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"Нафтогаз" заперечує звинувачення НАБУ та САП у бездіяльності щодо повернення активів в Україну

Повернення активів в Україну вимагає злагодженої позиції та синхронізації дій з усіма зацікавленими сторонами, заявляє НАК "Нафтогаз України" на звинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Оскільки в запиті НАБУ йде мова про відмову від статусу позивача у кримінальному провадженні, Нафтогаз для прийняття виваженого рішення потребує координації з органами державної влади та наразі докладає зусиль для задоволення запиту НАБУ", – йдеться у заяві "Нафтогазу" на його сайті у суботу.

Компанія додає, що співпрацює з уповноваженими міністерствами, відомствами та антикорупційними органами над поверненням активів в Україну, і це один із важливих напрямків її діяльності.

"Захист національних інтересів є спільним завданням всіх органів державної влади України. Тільки єдність та послідовність всіх залучених сторін дадуть результат, необхідний державі", – підсумував "Нафтогаз".

Напередодні ввечері НАБУ та САП заявили, що бездіяльність керівництва "Нафтогазу України" може стати причиною втрати 1,6 млрд грн, які можуть повернутися з-за кордону.

"Наразі отримано реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн. Однак деструктивна позиція з боку в.о. керівника НАК "Нафтогаз" може призвести до втрати такої можливості, над якою активно працюють антикорупційні органи", – стверджують правоохоронці без інших деталей.

У лютому цього року директор НАБУ Семен Кривонос повідомив про можливість повернути $39 млн, які заарештовані у Швейцарії. За його словами на той момент, важливою є позиція уряду і "Нафтогазу" з цього питання.

Теги: #активи #сап #набу #нафтогаз

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