НАБУ та САП заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу"

Бездіяльність керівництва НАК "Нафтогаз України" може стати причиною втрати 1,6 млрд грн, які можуть повернутися з-за кордону, йдеться у спільній заяві Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), опублікованій в телеграм-каналі НАБУ у п'ятницю ввечері.

"НАБУ та САП системно займаються поверненням активів в Україну та протидією корупційним схемам, що загрожують державним інтересам. Наразі отримано реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн. За ці кошти, до прикладу, можна було б придбати понад 100 тисяч fpv-дронів. Однак деструктивна позиція з боку в.о. керівника НАК "Нафтогаз" може призвести до втрати такої можливості, над якою активно працюють антикорупційні органи, йдеться в заяві.

В НАБУ і САП заявляють, що керівництво "Нафтогазу" "зобов’язане вживати всіх необхідних заходів", оскільки "захист державних інтересів є спільною відповідальністю усіх державних інституцій".