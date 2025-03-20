Інтерфакс-Україна

Економіка

19:16 20.03.2025

Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції "Гродно Азоту"

2 хв читати
Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції "Гродно Азоту"

Польська влада запровадила санкції проти білоруського постачальника азотних добрив "МетаТрейдингПром" (Мінськ). Відповідний запис внесено до "Списку осіб і підприємств, які перебувають під санкціями", розміщеного на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі.

В обґрунтуванні рішення йдеться про те, що "МетаТрейдингПром", "купуючи продукцію "Гродно Азоту" (прямо або непрямо) і потім експортуючи її, порушує санкційні обмеження, що передбачають заборону на ввезення та вивезення білоруської продукції від підсанкційних суб'єктів незалежно від країни, компанії або інших посередницьких обставин.

МВС Польщі нагадало, що білоруський "Гродно Азот", який "є ключовим постачальником азотних добрив у регіоні", було внесено до санкційного списку Євросоюзу в грудні 2021 року, експорт продукції підприємства до Польщі припинено. Однак ввозити в Польщу продукцію "Гродно Азоту" почали інші компанії.

Раніше аналогічні обмеження Польща запровадила стосовно низки інших постачальників азотних добрив: зареєстрованих у Білорусі компаній "НФТ", "Техноспецтрейдинг Експорт", "Техноспецтрейдинг", а також резидентів ОАЕ і Кіпру World Chem Trading Co. і Rostumel Holding.

Обмежувальні заходи передбачають, окрім заборони поставок, заморожування всіх коштів і економічних ресурсів компаній на території Польщі, виключення з державних закупівель або конкурсних процедур тощо.

Аналогічні польські обмежувальні заходи також діють стосовно нафтотрейдера Beloil Polska, МТЗ і його збутової структури Belarus Traktor, польського підприємства Мінського автозаводу MAZ Auto Poland, "Мозирсолі" та низки інших компаній.

"Гродно Азот" є одним із найбільших хімічних підприємств у СНД і Східній Європі, випускає азотну кислоту, азотні мінеральні добрива, капролактам, метанол та інші види хімічної продукції. Підприємство належить державі, входить до складу концерну "Білнафтохім".

Теги: #білорусь #добрива #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 19.03.2025
Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова

Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова

14:36 19.03.2025
Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

00:04 19.03.2025
Глава Мінфіну США допускає завершення війни в Україні без посилення санкцій проти РФ

Глава Мінфіну США допускає завершення війни в Україні без посилення санкцій проти РФ

11:17 17.03.2025
Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

20:18 14.03.2025
Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

Держдеп США введе санкції щодо всіх причетних до примусових депортацій уйгурів до КНР – Рубіо

14:33 14.03.2025
Кабмін висловив намір не ставати учасником угоди з Білоруссю про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти

Кабмін висловив намір не ставати учасником угоди з Білоруссю про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти

12:26 14.03.2025
Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

06:01 14.03.2025
Росія посилить свою військову присутність у Білорусі – ISW

Росія посилить свою військову присутність у Білорусі – ISW

23:51 13.03.2025
Журналістка Крюкова оскаржила санкції проти неї у Верховному суді

Журналістка Крюкова оскаржила санкції проти неї у Верховному суді

21:55 13.03.2025
США не продовжили ліцензію на купівлю російської нафти закордонними компаніями

США не продовжили ліцензію на купівлю російської нафти закордонними компаніями

ВАЖЛИВЕ

ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

ВВП України за 2 міс.-2025 виріс на 1,1% - перша віцепрем’єрка

Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

"Енергоатом" працює над договором про купівлю у Болгарії корпусів реакторів для ХАЕС-3,4 з використанням кредитних коштів – віце-президент

Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

ОСТАННЄ

Програма ReArm Europe передбачає можливості закупівель продукції ОПК України – єврокомісар Домбровскіс

ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс

Держбюджет може недоотримати 1,1 млрд грн через мінімізацію рентних платежів за користування надрами - БЕБ

Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

Нацбанк очікує запуск усіма системними банками миттєвих переказів у I півріччі-2025

ПРООН від початку війни надала "Укренерго" підтримку на EUR20 млн

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА