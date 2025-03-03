Щороку бюджет України втрачає 50 млрд грн від тіньового продуктового ритейлу - експерт

Щороку бюджет України втрачає 50 млрд грн від тіньового продуктового ритейлу, повідомив віцеголова комітету роздрібної торговлі ЕБА, директор юридичного департаменту "Ашан Україна" Руслан Дубас в ході форуму "Детінізація та чесна конкуренція" у понеділок.

"Прямим наслідком тіньової економіки є втрати для бюджету. Згідно з оцінками, мінімум 50 млрд грн щороку недоотримує бюджет тільки в продуктовому ретейлі. Зокрема, тіньовий алгогольний бізнес дає близько 10 млрд грн недоотриманих податків. По харчовій продукції такої детальної статистики немає, але, наприклад, тільки Спілка молочників говорить, що від третини до половини молочної продукції - або підроблена, або фальсифікована, або в тіні", - повідомив він.

За його оцінками, такі системні проблеми є й у м'ясній, хлібобулочній та інших галузях.

Щодо нелегального або "сірого" імпорту харчової продукції, то недоплата мита, за оцінками експертів, становить 15-20 млрд грн.

"У наших умовах це велика сума. Якщо пам'ятаєте, останнє підвищення податків обґрунтовувалося тим, що до бюджету потрібно залучити додатково 150 млрд грн, щоб покрити необхідні потреби на війну та на інші витрати. Тобто тільки продуктова галузь, якщо її вивести з тіні, може покрити третину цих потреб", - вважає Дубас.