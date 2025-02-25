Економіка

20:56 25.02.2025

Українські борошномели скаржаться на складності із закупівлею пшениці - аналітики

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Українські борошномели скаржаться на складності із закупівлею пшениці - аналітики

В Україні на внутрішньому ринку пшениці упродовж останніх тижнів спостерігається зростання цін, повідомили в інформаційно-аналітичному агентстві "АПК-Інформ".

"Борошномели інформували про низькі запаси та складнощі з сировинною базою, через що більшість з них не мали можливості працювати на повну потужність. Пропозицій зернової борошномельної кондиції майже не надходило", - зауважили аналітики.

За їхньою інформацією, пропозиції пшениці 3-го класу та фуражу надходили більш активно, проте більшість аграріїв, очікуючи підвищення цін, не поспішали з його реалізацією. Подальше підвищення цін на експортному ринку зерна теж продовжувало надавати підтримку цінам.

Ціни на пшеницю 2-го та 3-го класу фіксувалися переважно в межах 10000-11200 грн/т і 9800-10800 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю — 9200-10400 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".

 

Теги: #борошномели #закупівлі #пшениця

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