Українські борошномели скаржаться на складності із закупівлею пшениці - аналітики

В Україні на внутрішньому ринку пшениці упродовж останніх тижнів спостерігається зростання цін, повідомили в інформаційно-аналітичному агентстві "АПК-Інформ".

"Борошномели інформували про низькі запаси та складнощі з сировинною базою, через що більшість з них не мали можливості працювати на повну потужність. Пропозицій зернової борошномельної кондиції майже не надходило", - зауважили аналітики.

За їхньою інформацією, пропозиції пшениці 3-го класу та фуражу надходили більш активно, проте більшість аграріїв, очікуючи підвищення цін, не поспішали з його реалізацією. Подальше підвищення цін на експортному ринку зерна теж продовжувало надавати підтримку цінам.

Ціни на пшеницю 2-го та 3-го класу фіксувалися переважно в межах 10000-11200 грн/т і 9800-10800 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю — 9200-10400 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".