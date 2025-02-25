Рішення щодо перспектив автономних торговельних заходів прийматиметься з урахуванням ситуації в Україні – польський міністр

Європейська Комісія та Україна обговорюють перспективи експорту української агропродукції до ЄС після завершення 5 червня 2025 року дії автономних торговельних заходів (АТЗ), рішення прийматиметься з урахуванням мінливої ситуації в Україні, заявив міністр сільського господарства Польші Чеслав Секерський.

"Цілком правильно, ми обговорюємо банкомати. Шевчович (віце-президент Єврокоміссії Марош Шефчович – ІФ-У) кілька днів тому був у Польщі. Якщо ми іноді не згадуємо про певні переговори, це не означає, що вони не відбуваються. Наразі ми просто не знаємо, що буде найближчими днями. Тарифи, ситуація з війною в Україні - все це потребує... певної перспективи. Багато чого залежатиме від того, як буде змінюватися ситуація. Відповідно може змінюватися й обсяг нашої допомоги", - сказав він на пресконференції після засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства (AGRIFISH) у Брюсселі в понеділок.

Секерський наголосив, що двосторонні переговори передбачають врахування пропозицій української сторони, її готовності впроваджувати стандарти і вимоги до сільськогосподарського виробництва в Європі, а також до стандартів сталого розвитку.

"Ми подивимося на все це ретельніше, коли стане більш зрозумілою воєнна ситуація в Україні", - зауважив польський міністр.

Він нагадав, що країни Європейського Союзу, що межують з Україною, найбільше відчувають на собі наслідки відкриття ринків. Це потребуватиме дій на рівні Європейської Комісії, де за ці питання відповідає єврокомісар з торгівлі Шефчович.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Польщі в продовженні АТЗ для української агропродукції, Секерський сказав, що Польща має певний досвід роботи банкоматів, проте перспектива їх продовження наразі є відкритою дискусією.

"Ми маємо позицію чотирьох країн (Угорщина, Болгарія, Румунія і Словаччина закликали ЄК після завершення АТЗ у торгівлі українською агропродукцією повернутися до довоєнного квотування – ІФ-У). Наразі як країна, що головує в Європейському Союзі, ми не виступаємо "за" чи "проти", навіть якщо є зацікавленою стороною. Як головуюча держава ми повинні шукати компроміси", - підкреслив польський міністр.

Секерський висловив переконання, що Шефчович проконсультується з єврокомісаром із сільського господарства ЄК Кристофом Хансеном, а також з урядом головуючої в ЄС Польщі щодо дотримання стандартів агровиробництва в Україні. Польща також 13 березня проведе міжурядові переговори з українським урядом, на яких продовжиться дискусія щодо аграрної торгівлі.

Єврокомісар із сільського господарства Крістоф Хансен, у свою чергу, повідомив, що отримав лист від міністрів сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії і Словаччини. Проте прохання аграрних міністрів чотирьох країн ЄС не обговорювалося на засіданні AGRIFISH.

"Для всіх внутрішніх процедур, звісно, потрібна угода. Звісно, ведеться обговорення. Поки що немає конкретної пропозиції. (…) Ми будуємо існуючу угоду про вільну торгівлю, яка мала лібералізовані автономні торговельні заходи. Тут ідеться про модернізацію погоджених 2014 року домовленостей. Ми не будуємо нічого з нуля. Йдеться про те, що може піти дуже швидко", - пояснив він.