Економіка

14:37 24.02.2025

В Україні з 1 березня розпочнеться тестування електронної системи "єАкцизні марки"

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В Україні з 1 березня 2025 року розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів "єАкцизні марки", яка передбачає маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками, повідомила пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

"З 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – йдеться у повідомленні.

У ДПС зазначили, що продукцію має бути марковано паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Нова електронна система дасть можливість генерувати серійні номери марок, формувати унікальні ідентифікатори, здійснювати активацію та деактивацію електронних марок, а також відстежувати переміщення маркованої продукції.

До впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до постанови Кабінету міністрів №1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити, наголосили у відомстві.

У ДПА нагадали, що з 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку. Це передбачено законом №3173-IX від 29 червня 2023 року.

Теги: #єакцизні_марки #дпс

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