"Київтеплоенерго" додатково укомплектувало генераторами великої потужності котельні ще в шести районах столиці – КМДА

Фото: Київтеплоенерго

Із початку опалювального сезону 2024/2025 "Київтеплоенерго" обладнало генераторами котельні в Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Дарницькому районах столиці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Потужність генераторів – від 600 кВт до 2 МВт. Як повідомляють у "Київтеплоенерго", підприємство отримало їх у межах міжнародного партнерства", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що "Київтеплоенерго" планувало доукомплектувати альтернативними джерелами живлення також котельні, які забезпечують теплом велику кількість споживачів і цілі мікрорайони. Такі котельні потребують генераторів великої потужності для надійної роботи в умовах відсутності електроенергії.

Напередодні опалювального сезону 2024/2025 котельні міста, де це було технічно можливо, оснастили генераторами. У разі знеструмлення завдяки їм роботу теплоджерел можна відновити за лічені години та продовжувати постачати тепло в житлові будинки, лікарні, школи та інші заклади соціальної сфери.

Крім того, для альтернативного забезпечення теплом у випадку надзвичайних ситуацій "Київтеплоенерго" також готове розгорнути 51 мобільну котельню. Їх використовують для опалення критично важливих об’єктів столиці, зокрема медичних установ. Так, уже цього опалювального сезону "Київтеплоенерго" розгортало 12 мобільних котелень для обігріву важливих соціальних об’єктів і житлових будинків на час виконання ремонтних робіт на тепломережах.