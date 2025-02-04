Інтерфакс-Україна
Економіка
17:59 04.02.2025

Мінцифри не зупиняє розпочаті з USAID проекти, але шукає джерела альтернативного фінансування

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Мінцифри не припиняє працювати над цифровими проектами, які були розпочаті в партнерстві з USAID, проте шукає альтернативні джерела фінансування на випадок, якщо програми агентства не будуть відновлені після завершення тримісячного аудиту, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"USAID дійсно є нашим стратегічним партнером. Багато з ними зробили (...), купу різних цифрових проектів. Я можу вам дати тільки публічну інформацію: вони призупинили (…), триває аудит, буде на три місяці, після цього буде якесь рішення. Ми думаємо, що все ж таки цифрові ініціативи залишаться… ", - сказав Борняков на презентації WINWIN AI Center of Excellence у вівторок в Києві.

За його словами, Мінцифри активно працює над залученням альтернативного фінансування від інших країн-партнерів.

"Також ми почали розмовляти з іншими країнами, які також нам допомагають, щоб замістити в разі, якщо ці програми (USAID, - ІФ-У) не будуть продовжені (...) Нічого такого не сталося (...) Якщо навіть буде такий сценарій, що вони зупиняють (роботи – ІФ-У) повністю, то я думаю, що ми знайдемо шляхи, як продовжувати далі наші цифрові проєкти", - сказав Борняков.

Він нагадав, що USAID фінансувало багато інших напрямків, які "не входять в нашу (цифрову - ІФ-У) політику", зокрема процеси відбудови та енергетику. Проте про повну зупинку наразі не йдеться, наголосив замміністра.

"Що стосується альтернативних джерел, то вже президент України збирався поглянути на те, що вимагає, можливо, пріоритетного фінансування, і я думаю, що це буде зроблено частково за рахунок державного бюджету ", - зазначив Борняков.

Раніше повідомлялося, що американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Теги: #мінцифри #usaid #фінансування

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