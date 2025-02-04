Інтерфакс-Україна
Економіка
15:48 04.02.2025

Італія спрямовує 2 млн євро на запуск проєкту на підтримку енергетики міст України

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Італія спрямовує 2 млн євро на запуск проєкту на підтримку енергетики міст України

Посол Італії в Україні Карло Формоза підписав від Італії угоду з ЮНЕП (Програмою ООН з довкілля) про запуск проєкту вартістю 2 мільйони євро, спрямованого на посилення енергетичної стійкості українських міст.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в посольстві Італії, ініціатива фінансується Італією і має на меті підтримати відновлення України на шляху до більш стійкої та децентралізованої енергетичної системи відповідно до принципу “Build Back Better” (“Відбудувати краще, ніж було”), сприяючи підвищенню ефективності та безпеки.

“Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст”, - пояснив посол Формоза.

За його словами, одним з ключових аспектів проєкту є навчання та передача технологій із залученням італійських та українських експертів для розвитку місцевих компетенцій у сфері сталого управління енергетикою.

“Крім цього, програма підтримає Уряд України у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики”, - додав посол.

У церемонії взяли участь: заступник міністра енергетики України Роман Андарак, представники Італійської Агенції з питань Співробітництва у галузі розвитку (AICS) у Києві та представники ЮНЕП.

Проєкт, розроблений спільно з ЮНЕП, є частиною більш широких зусиль Італії щодо підтримки відновлення та енергетичної безпеки в Україні, на які було виділено 125 мільйонів євро, через спільні ініціативи та стратегічну співпрацю з місцевими та міжнародними установами та партнерами.

Теги: #допомога #відновлення #енергетика #італія

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