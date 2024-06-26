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15:36 26.06.2024

У "Дії" можна оновити дані про зареєстроване місце проживання

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У "Дії" можна оновити дані про зареєстроване місце проживання

На порталі "Дія" запускається нова послуга, де дані про зареєстроване місце проживання можна буде оновити онлайн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо на порталі "Дія" нову послугу - онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - написав Федоров у телеграм-каналі.

За словами міністра, дані про реєстрацію потрібно оновити, якщо: виникла помилка під час замовлення виписки про місце проживання в "Дії", міститься неактуальна інформація в дорослому або дитячому витягу, немає місця проживання в паспорті в "Дії", незважаючи на реєстрацію, в цифровому паспорті неправильна дата реєстрації.

Крім цього, можна оновити витяг про реєстрацію дитини.

Федоров наголосив, що нова послуга - "не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього".

Зараз послуга доступна по всій країні, крім деяких громад із тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси та Миколаєва, повний перелік доступний за посиланням. 

Теги: #послуга #дія #проживання

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