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19:50 07.06.2024

Бронювати співробітників можна буде через "Дію" вже з липня

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Бронювати співробітників можна буде через "Дію" вже з липня

Кабінет міністрів України підтримав постанову, згідно з якою бронювання співробітників можна буде здійснювати через мобільний застосунок "Дія", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи і тижнями чекати результату. "Дія" це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат - за годину", - написав Федоров у телеграмі у п'ятницю ввечері.

За його словами, "орієнтовно запустимо послугу на початку липня". Міністр також повідомив, що на першому етапі забронювати своїх співробітників в онлайн-режимі зможуть критично важливі підприємства і компанії, що працюють на потреби сил оборони.

"Якщо бізнес або державний орган має право на бронювання, керівник через портал "Дія" подасть списки працівників і засвідчить електронним підписом заяву.

Далі "Дія" автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в "Оберегу". Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину. Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі "Дія", а в людини оновиться про це інформація в "Резерв+". Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні. Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі "Дія", - розповів Федоров.

 

Теги: #бронювання #дія

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