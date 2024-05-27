Понад 14 тис. військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через "Резерв+"

Із 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах.

Як повідомляє Міністерство оборони України, лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом понад 1,1 млн військовозобов'язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через ЦНАП і близько 38 тисяч через ТЦК.