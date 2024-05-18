Федоров виступив на підтримку бронювання для Glovo, Visa, Favbet Tech та інших компаній IT-сектору

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив на підтримку бронювання для представників IT-бізнесу, зокрема компаній "Корт", "Віза Україна" (Visa), "Гловоапп Україна" (Glovo), "ССМ", "Агрі Чейн" і "ФАВБЕТ ТЕК" (Favbet Tech).

"Фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни", - написав він на сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

За даними Федорова бронь на сьогодні мають 700 тис. осіб, з них тільки 4 тис. з IT-компаній. Таким чином, із 300 тис. співробітників, які працюють в IT-галузі, заброньовано лише 1,5%.

За його словами, IT-галузь важлива для української економіки, її частка у ВВП країни становить 5%. Один працюючий IT-фахівець створює і зберігає майже три робочих місця в економіці, заявив віцепрем'єр, нагадавши, що 2023 року галузь заплатила до держбюджету 20,8 млрд грн податків - на 3,1 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Подані на бронювання IT-компанії набули статусу критично важливих для економіки, оскільки відповідали щонайменше трьом критеріям, які було визначено постановою Кабміну, ідеться в повідомленні Федорова.

"За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс", - написав Федоров.

За його словами, від ТОВ "КОРТ" до броні представлено 6 осіб, ТОВ "Віза Україна" - 15 осіб, ТОВ "Гловоапп Україна" - 11 осіб, дочірнє підприємство "ССМ" - 6 осіб, ТОВ "Агрі Чейн" - 1 особа, ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" - 15 осіб.

Середня зарплата на зазначених підприємствах була не меншою, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року; у підприємств була відсутня заборгованість із ЄСВ. Вони мали статус резидента "Дія.City".

Крім того, підприємства сплатили до державного та місцевого бюджетів понад EUR1,5 млн податків, окрім митних платежів та забезпечили понад EUR32 млн надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики. Галузевий критерій важливість для національної економіки був встановлений з огляду на приналежність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати співробітників за останній квартал у розмірі не менше ніж еквівалент EUR1,2 тис. за курсом НБУ. Середньооблікова кількість працівників за останній квартал становила не менше 9 осіб.

"Тільки "Віза" за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків", - уточнив віцепрем'єр.

Він також нагадав, що в "Дія.City" входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. Оборонні інновації розробляють близько 150 резидентів.

Раніше повідомлялося, що перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко після публікації у ЗМІ скасувала наказ про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ "Гловоапп Україна" (Glovo), ТОВ "Фавбет Тек" (Favbet Tech), ДП "ССМ", ТОВ "Віза Україна" (Visa), ТОВ "Агрі Чейн" і ТОВ "Корт".

Резиденти "Дія.City" закликали зберегти бронювання співробітників технологічних компаній, вони зазначили, що відмова в доцільності бронювання окремих секторів або компаній може поставити під загрозу можливість бронювання всієї індустрії.