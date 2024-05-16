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13:17 16.05.2024

Київ і Cisco підписали меморандум про партнерство, спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та кібербезпеки

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Київ підписав меморандум про партнерство із компанією Cisco, спрямований на розвиток проєктів у галузі цифрової освіти, кібербезпеки та розширення міських цифрових сервісів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також досліджуватимуть інновації в галузі інтелектуальних транспортних систем, розповів керівник напряму цифрової трансформації Києва, заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Одним із головних пріоритетів буде підтримка безперебійної роботи інформаційної інфраструктури Києва", - зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Cisco та Київ мають намір розвивати декілька ініціатив, серед яких створення безпечного гібридного освітнього простору для підтримки вчителів та учнів, що дасть змогу продовжувати навчання в класі або дистанційно. Також досліджуватимуть інтелектуальні транспортні системи, надання інноваційних послуг і технологій для ефективного, безпечного, скоординованого та розумного використання транспортних систем міста. Крім того, столиця прагне покращити цифрові послуги в районах і посилити кібербезпеку своєї мережі та інформаційних установ.

"За підтримки Cisco та її програм Country Digital Acceleration Київ стає містом майбутнього вже сьогодні. Ми готуємо нові, стійкі та інклюзивні послуги, щоб зробити повсякденне життя стійкішим до сучасних викликів", - зазначив Оленич.

Співпраця здійснюється в рамках програми Cisco Country Digital Acceleration - ініціативи, що об'єднує уряд, промисловість і науковців для побудови сталих, безпечних та інклюзивних спільнот, що спираються на етичні та інноваційні технологічні рішення.

"Cisco підтримує розвиток цифрової інфраструктури України вже понад 25 років. Я дуже пишаюся тим, що ми зможемо підтримати Київ і сприяти його цифровій трансформації в таких ключових сферах, як цифрова освіта, кібербезпека та цифрові послуги", - прокоментував генеральний директор Cisco в Україні Сергій Мартинчук.

Теги: #меморандум #кмда #cisco

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