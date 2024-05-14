УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків https://booking-new.uz.gov.ua/, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Тепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений і зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наведено в повідомленні слова голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Зазначено, що сайт не поступається за зручністю мобільному застосунку УЗ. У бета-режимі доступна функція купівлі квитків на всі внутрішні й міжнародні поїзди, зокрема квитки на поїзди Київ - Варшава та Київ - Відень із верифікацією акаунта через "Дія.Підпис".

На сайті можна оформити повернення квитків на міжнародні рейси. Доступна безготівкова оплата за допомогою Apple Pay і Google Pay.

Оновлений сайт для купівлі квитків створено за підтримки Mastercard. У його оформленні застосовано сучасні дизайнерські та IT-рішення, уточнили в УЗ.