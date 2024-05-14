Телеком

17:09 14.05.2024

УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків

1 хв читати
УЗ запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків https://booking-new.uz.gov.ua/, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Тепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений і зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наведено в повідомленні слова голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Зазначено, що сайт не поступається за зручністю мобільному застосунку УЗ. У бета-режимі доступна функція купівлі квитків на всі внутрішні й міжнародні поїзди, зокрема квитки на поїзди Київ - Варшава та Київ - Відень із верифікацією акаунта через "Дія.Підпис".

На сайті можна оформити повернення квитків на міжнародні рейси. Доступна безготівкова оплата за допомогою Apple Pay і Google Pay.

Оновлений сайт для купівлі квитків створено за підтримки Mastercard. У його оформленні застосовано сучасні дизайнерські та IT-рішення, уточнили в УЗ.

Теги: #укрзалізниця #сайт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 08.05.2024
УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

УЗ відновила залізничні колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкової атаки РФ

08:33 08.05.2024
РФ знову атакувала "Укрзалізницю", є пошкодження

РФ знову атакувала "Укрзалізницю", є пошкодження

11:57 07.05.2024
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

21:18 03.05.2024
Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

10:21 26.04.2024
"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

00:55 26.04.2024
"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських потягів через обстріл Харківщини

"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських потягів через обстріл Харківщини

19:37 25.04.2024
"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

13:20 20.04.2024
"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

14:20 19.04.2024
Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

Обсяг вивантаження зерна в портах Великої Одеси знизився через обстріли припортової інфраструктури - УЗ

10:03 19.04.2024
"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

monobank зазнав потужної DDoS-атаки

monobank повідомляє про збій у застосунку

МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

Телеграм відновив роботу офіційних українських ботів - Центр стратегічних комунікацій

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

ОСТАННЄ

ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київщини

"Нова пошта" відкрила перші два відділення у Великій Британії

"Нова пошта" у 2023 р. збільшила консолідовану виручку на 53,3%

Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

Мінфін США запровадив санкції проти лідера хакерської групи, що базується в Росії

IT-коаліція надала Україні обладнання на 900 тисяч євро

Торішня кібератака хакерів із РФ не залишиться без наслідків - глава МЗС ФРН

monobank зазнав потужної DDoS-атаки

Київщина і Vodafone підписали меморандум про співпрацю

monobank усунув збій у застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА