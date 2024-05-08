Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

Кілька державних та урядових установ Польщі останніми днями зазнали кібератак хакерського угруповання АРТ28, пов'язаного з Росією, повідомляє в середу Польське телебачення.

За його даними, дії хакерів зокрема відзначили в державному науково-дослідному інституті NASK, який займається кібербезпекою, а також у міністерстві оборони. Телебачення зазначає, що для атак використовувалися повідомлення, які надходили електронною поштою, в текстах містилися посилання, через які здійснювалося завантаження шкідливого програмного забезпечення.

"Результатом спільної роботи експертів та аналітиків стали рекомендації, які дозволять адміністраторам виявляти та припиняти таку діяльність, - повідомив в ефірі Польського телебачення керівник одного з підрозділів інституту NASK Себастіан Кондращук.

За його словами, "співпраця між установами державної системи кібербезпеки у сфері, що стосується спостереження за активністю та виявлення діяльності хакерських груп, пов'язаних з Росією, зараз надзвичайно важлива для безпеки Польщі".

Раніше цього тижня глава чеської дипломатії Ян Липавський викликав у МЗС посла Росії Олександра Зміївського через кібератаки на чеські установи та критичну інфраструктуру, за якими, як вважають у Празі, стоїть АРТ28.

"Ми закликали Росію утриматися від подібних акцій, які суперечать нормам ООН та її власним зобов'язанням", - наводить радіо слова представника МЗС Чехії Даніеля Драке.

Радіо нагадує, що "у п'ятницю чеське МЗС оголосило, що пов'язана з Росією хакерська група АРТ28, з минулого року піддає кібератакам чеські установи".

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан також заявляв, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак та кібершпигунства, і зареєструвала десятки атак на інфраструктуру.

За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають на початку. Про кібернапади, пов'язані з APT28, також повідомляла і Німеччина.