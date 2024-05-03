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13:04 03.05.2024

IT-коаліція надала Україні обладнання на 900 тисяч євро

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IT-коаліція - ініціатива на чолі з Естонією та Люксембургом - надала Україні обладнання на 900 тисяч євро.

Як повідомляє Міністерство оборони України, це перша поставка, яка надійшла до Збройних сил України в рамках IT-коаліції. Ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро вже найближчим часом буде доставлено підрозділам. Ефективна та швидка закупівля відбулася завдяки Агентству з підтримки та постачання НАТО.

"Передане обладнання покращить зв’язок і можливість планування завдань на тактичному рівні. Це один із наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність і швидкість у прийнятті рішень", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових і матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески розміром понад 23 млн євро ще очікуються.

Теги: #коаліція #іт #обладнання

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