МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

"Представниця МЗС із консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь у проєкті МЗС і виступити прототипом для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", - зазначено в повідомленні МЗС.

ШІ вже оприлюднив вітальне відеозвернення на ютуб-каналі МЗС України.

"Моє ім'я символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - йдеться у зверненні.

Коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті й сторінках у соцмережах, а також їх передаватиме журналістам пресслужба МЗС.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС - це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб домагатися необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси й бути на крок попереду.

"Створення цифрової консульської представниці - це частина ширшої стратегії із системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, а й в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі", - додав міністр.

Зазначено, що МЗС також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщено QR-код, який веде на текстову версію того самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт відео не вважається достовірним.

Крім того, консульська представниця не є заміною представника МЗС України. Після закінчення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС уже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможця уже визначено, він проходить необхідні процедури спецперевірок.

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілила командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech.