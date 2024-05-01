Телеком

09:46 01.05.2024

МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

3 хв читати

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

"Представниця МЗС із консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь у проєкті МЗС і виступити прототипом для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", - зазначено в повідомленні МЗС.

ШІ вже оприлюднив вітальне відеозвернення на ютуб-каналі МЗС України.

"Моє ім'я символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - йдеться у зверненні.

Коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті й сторінках у соцмережах, а також їх передаватиме журналістам пресслужба МЗС.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС - це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб домагатися необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси й бути на крок попереду.

"Створення цифрової консульської представниці - це частина ширшої стратегії із системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, а й в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі", - додав міністр.

Зазначено, що МЗС також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщено QR-код, який веде на текстову версію того самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт відео не вважається достовірним.

Крім того, консульська представниця не є заміною представника МЗС України. Після закінчення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС уже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможця уже визначено, він проходить необхідні процедури спецперевірок.

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілила командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech.

Теги: #мзс #ші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 29.04.2024
Україна вкотре уточнила інформацію про відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Україна вкотре уточнила інформацію про відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

00:11 29.04.2024
Глава МЗС Латвії відвідала в Україні пошкоджений росіянами енергооб'єкт

Глава МЗС Латвії відвідала в Україні пошкоджений росіянами енергооб'єкт

20:54 28.04.2024
Загиблі в Німеччині двоє громадян України були військовослужбовцями, які проходили там медичну реабілітацію, консульство встановлює зв'язок із їхніми рідними - МЗС

Загиблі в Німеччині двоє громадян України були військовослужбовцями, які проходили там медичну реабілітацію, консульство встановлює зв'язок із їхніми рідними - МЗС

19:48 26.04.2024
Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

19:38 26.04.2024
Шмигаль обговорив із главою МЗС Латвії євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

Шмигаль обговорив із главою МЗС Латвії євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

12:55 26.04.2024
До Києва прибула новопризначена глава МЗС Латвії

До Києва прибула новопризначена глава МЗС Латвії

20:50 25.04.2024
Кулеба вітає доповідь Московського механізму ОБСЄ щодо свавільного утримання РФ українських цивільних осіб

Кулеба вітає доповідь Московського механізму ОБСЄ щодо свавільного утримання РФ українських цивільних осіб

21:13 23.04.2024
Приймання заяв про вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку продовжиться 18 травня з урахуванням нових вимог законодавства

Приймання заяв про вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку продовжиться 18 травня з урахуванням нових вимог законодавства

20:29 23.04.2024
Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

12:50 23.04.2024
МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Телеграм відновив роботу офіційних українських ботів - Центр стратегічних комунікацій

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

ОСТАННЄ

Нацрада закликала європейських партнерів внести телеграм-канал до переліку регульованих цифрових платформ

Телеграм відновив роботу офіційних українських ботів - Центр стратегічних комунікацій

У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

АМКУ запитав додаткову інформацію у справі про концентрацію DVL Telecom українських активів Turkcell

Власник прав на пісні Concord покращив пропозицію про купівлю конкурента Hipgnosis до $1,51 млрд

Turkcell оголосив про скасування арешту всіх активів в Україні - процес закриття угоди з NJJ триває

Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

Суд скасував арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

Суд залишив чинним арешт належного Turkcell "Укртауер" і компанії з орбіти "Київстар" - Ukraine Tower Holdings B.V.

CERT-UA розкрила плани хакерів Sandworm атакувати два десятки об'єктів критичної інфраструктури України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА