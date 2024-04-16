Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

Рішення Київського апеляційного суду, який задовольнив апеляцію Turkcell, скасувавши арешт 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфселл" і 100% корпоративних прав ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell), накладений за підозрою у зв'язках із підсанкційним олігархом Михайлом Фрідманом, відкриває шлях для отримання дозволу Антимонопольного комітету (АМКУ) і угоди з французькою інвесткомпанією NJJ у максимально короткий термін, вважає CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

"Якщо 24 квітня висновки підтвердяться (буде опубліковано повний текст судового рішення - ІФ-У), то це відкриває шлях для (дозволу - ІФ-У) Антимонопольного комітету... Маючи рішення суду, ми розраховуємо і дуже сподіваємося, що Антимонопольний комітет дасть добро. І тоді, відповідно, за умови позитивного рішення комітету, ніщо не стримуватиме від закриття угоди в максимально короткий термін", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання суду.

Шелемба висловив задоволення тим, що судді почули аргументи. "Навіть прокурор сказав, що є нова інформація, і ця інформація дуже важлива", - зазначив він.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд задовольнив позов Lifecell, знявши арешт із 19,8% корпоративних прав компанії і 100% ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell). Рішення щодо 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер" потребує уточнення.