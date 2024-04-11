Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

Київський апеляційний суд може ухвалити остаточне рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell і 100% у дочірніх компаніях "Укртауер" і "Пейселл" 16 квітня, розповів CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що якщо апеляцію телеком-оператора буде задоволено, угода з купівлі компанії французьким інвестфондом NJJ може завершитися вже в травні.

"16 квітня ми очікуємо, що буде фінальне рішення. Воно є остаточним, оскаржити його не можна. Тому для нас 16 квітня - це рубікон. Це лакмусовий тест, у принципі, для всієї цієї історії (угоди з купівлі інвесткомпанії NJJ, яка належить французькому мільярдеру Ксав'є Нелю, інвесткомпанії NJJ у "Датагруп-Воля" і lifecell, - ІФ-У), - сказав агентству Шелемба.

CEO "Датагруп-Воля" висловив упевненість, що рішення буде позитивним. Якщо апеляцію буде відхилено, угода не відбудеться і $1,5 млрд інвестицій NJJ (в угоду з придбання 100% активів двох компаній та інвестиційні зобов'язання на п'ять років) не буде. Якщо рішення буде відкладено і суду знадобиться більше часу, щоб розібратися в обставинах справи, сторони чекатимуть, сказав Шелемба.

На уточнювальне запитання агентства про те, як довго готові чекати NJJ CEO "Датагруп-Воля" відповів, що "є певні терміни, згідно з підписаними документами". Назвати їх він відмовився.

Шелемба наголосив, якщо суд відхилить апеляцію lifecell, інші міжнародні інвестори, які уважно спостерігають за процесом в Україні, отримають негативний сигнал.

"Знову таки зазначу, що ми віримо, що дуже скоро буде ухвалено позитивне рішення (Апеляційного суду, - ІФ-У), і ми будемо готові завершити операцію буквально в травні", - зазначив Шелемба.

Крайнє засідання Київського апеляційного суду відбулося 9 квітня - на ньому було ухвалено рішення перенести розгляд питання на 16 квітня.

"На засіданні суду були присутні не тільки представники компаній, а й представники турецького та французького посольств, що зазначає, наскільки важливою є ця угода для широкої громадськості. Однак, ми очікували, що суд перенесе засідання. Все відбувалося відповідно до наших очікувань", - сказав Шелемба, уточнивши, що матеріали для суду готували юристи Turkcell, а також потужні юридичні компанії.

CEO "Датагруп-Воля" наголосив, що арешт 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфселл", 100% корпоративних прав "Укртауер" і ТОВ "Пейселл" у рамках кримінального провадження, пов'язаного з підозрами щодо Михайла Фрідмана, - це "головне питання, яке стримує АМКУ і відповідно є основною умовою, яка прописана в договорах купівлі-продажу".

"Угода може відбутися виключно якщо всі 100% акцій корпоративних прав активів Turkcell в Україні будуть звільнені від будь-яких обтяжень... лише за умови купівлі 100% акцій і виключно у Turkcell. Будь-який сценарій, за якого не буде 100%-го продажу від самого Turkcell, він не передбачений умовами угоди і він означає, що її не буде", - сказав Шелемба.

CEO lifecell Ісмет Язіджі 9 квітня повідомив у фейсбук, що підтримати представників компанії на засіданні суду прийшов голова TUSIB (Турецько-українського союзу промисловців і бізнесменів) Зафер Озбай, а також представники посольства Туреччини та Міністерства економіки Туреччини.

Раніше повідомлялося, що материнська компанія третього за величиною мобільного оператора в Україні lifecell - компанія Turkcell 7 березня оскаржила в Київському апеляційному суді арешт 19,8% корпоративних прав ТОВ "Лайфселл" і 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер", а також ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell), накладений за підозрою у зв'язках із підсанкційним олігархом Михайлом Фрідманом.

CFO Turkcell Каміль Кальйон (Kamil Kalyon) під час сесії запитань-відповідей з інвесторами на представленні фінансових результатів компанії за 2023 рік повідомив, що однією з умов завершення угоди з продажу ТОВ "Лайфселл" є зняття судової заборони з частини акцій компанії.

Раніше повідомлялося, що інвесткомпанія NJJ, яка належить французькому мільярдеру Ксав'є Нелю, після завершення угоди з придбання фіксованого телекомунікаційного оператора "Датагруп-Volia" та оператора мобільного зв'язку lifecell об'єднає їхні активи в єдину компанію, що пропонуватиме клієнтам потрійний пакет послуг. Шелемба очолить об'єднану платформу "Датагруп-Volia-Lifecell". П'єр Данон, нинішній голова наглядової ради "Датагруп-Volia", також продовжить свою роботу на посаді голови наглядової ради об'єднаної структури.

Фіналізація угоди залежить від отримання остаточних регуляторних схвалень та інших умов закриття. Як відомо, Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, контролю над групою "Лайфселл". На засіданні 7 березня АМКУ дозволив компанії DVL Telecom придбати контроль над компанією Datagroup Holding Limited ("Датагрупп-Воля").