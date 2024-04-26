АМКУ запитав додаткову інформацію у справі про концентрацію DVL Telecom українських активів Turkcell
Антимонопольний комітет (АМКУ) запитав додаткову інформацію на додачу до пакету документів, поданих компанії DVL Telecom, яка входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, на придбання контролю в "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер" - українських активів Turkcell, розповів CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.
"Антимонопольний комітет у понеділок (22 квітня) надіслав нам запит на додаткову інформацію. Сьогодні, максимум завтра вони отримають вичерпну відповідь на свої запитання. Я з величезною повагою ставлюся до всіх членів комітету, вони - великі професіонали. Думаю, що комітет зможе доволі оперативно опрацювати це питання, і наступного тижня, максимум за два тижні ми отримаємо дозвіл на концентрацію. Дозвіл Антимонопольного комітету відкриє шлях для $1,5 млрд інвестицій в Україну", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "НадЛюди 2024" у четвер.
Серед запитуваних комітетом документів - підтвердження скасування арешту корпоративних прав компаній судом, уточнив він.
"Комітет перевів справу у фазу, яка відкривається на етапі, коли необхідно додатково вивчити потенційну концентрацію або, як у випадку "Лайфселл", виявлено підстави для заборони на неї. У цьому випадку підставою для заборони був арешт корпоративних прав компаній учасниць угоди, який знято з усіх активів рішенням суду", - пояснив CEO "Датагруп-Воля".
Він висловив думку, що в АМКУ не може бути запитань щодо збільшення концентрації на ринку в результаті угоди, оскільки напрями "Дата-Воля" і "Лайфселл" не перетинаються. "Лайфселл" має сильні ринкові позиції в сегменті мобільного зв'язку, а "Датагруп-Воля" - у фіксованому.
"Предмет вивчення Антимонопольного комітету - чи збільшується ринкова концентрація при злитті компаній і, відповідно, чи зростає їхній вплив на окремо взятому ринку. Оскільки в нас різні ринки, така концентрація не відбудеться, але конкуренція на телеком-ринку загостриться. Зростання конкуренції - це основоположний момент, якого хоче досягти, регулюючи ринки, комітет", - сказав Шелемба.
За умовами угоди, в об'єднаній компанії "Датагруп-Volia-Lifecell" NJJ належатиме 85%, Horizon Capital - 10%, Михайлу Шелембі - 5%.
"У придбання 5-відсоткової міноритарної частки я інвестую 95% усіх своїх заощаджень - усе, що я заробив за життя", - сказав топменеджер.
Розмір інвестиції він не уточнив.
Раніше повідомлялося, що АМКУ на засіданні 7 березня дозволив DVL Telecom придбати контроль над компанією Datagroup Holding Limited ("Датагруп-Воля"). Водночас комітет повідомив про виявлення підстав для заборони на придбання DVL Telecom контролю над групою "Лайфсел".
Як повідомлялося, з опублікованого на Opendatabot у понеділок рішення стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив у силі арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, а також арешт, накладений на 100% Ukraine Tower Holdings B.V. з орбіти "Київстару". Після цього пресслужба "Датагруп-Воля" повідомила, що 18 квітня той самий суд скасував арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер". Про скасування судом арешту корпоративних прав ТОВ "Лайфсел", ТОВ "УкрТауер" і ТОВ "Пейселл" оголосила і Turkcell, материнська компанія lifecell.
CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба заявив, що підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного цента від угоди з продажу оператора мобільного зв'язку lifecell інвесткомпанії NJJ - пряма заборона міститься в транзакційних документах, укладених між Turkcell і французьким інвестором. Він також говорив, що якщо дозвіл АМКУ буде отримано найближчим часом, угоду закриють до середини травня.