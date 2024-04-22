Суд залишив чинним арешт належного Turkcell "Укртауер" і компанії з орбіти "Київстар" - Ukraine Tower Holdings B.V.

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, а також арешт, накладений на 100% Ukraine Tower Holdings B. V. з орбіти "Київстару", випливає з рішення суду від 16 квітня 2024 року, розміщеного на Opendatabot у понеділок.

"Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора у частині накладення арешту на вищевказані корпоративні права ТОВ "Укртауер" та ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження № 22023000000000969 та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України… Колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказані корпоративні права, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, відчужене чи передане третім особам", - ідеться в рішенні Київського апеляційного суду.

Цим самим рішенням суд скасував арешт, накладений на 19,8% lifecell і 100% "Пейселл".

Згідно з постановою, рішенням слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 4 жовтня 2023 року було задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні №22023000000000969 та накладено арешт на майно, яке могло належати підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману. Зокрема арешт накладено на корпоративні права у вигляді 100% КК ТОВ "Лайфселл" вартістю 12,71 млрд грн, які належать іноземній особі Lifecell Ventures Cooperatief U. A., 100% КК ТОВ "Укртауер" вартістю 2,052 млрд грн, які належать Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S. (Туреччина), 100% СК ТОВ "Пейселл" вартістю 58 млн грн, що належить ТОВ "Лайфселл" і ТОВ "Укртауер". Також арешт було накладено на 99,99 КК ПРАТ "Київстар" вартістю 654,72 млн грн, що належать іноземній юридичній особі Veon Holdings B.V.

Рішенням слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 13 жовтня 2023 року було виправлено описку, допущену в описовій та резолютивній частинах постанови слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 04.10.2023, і було прийнято вважати правильним накладення арешту на корпоративні права у вигляді 19,8% СК ТОВ "Лайфселл" вартістю 2,516 млрд грн і 47,85% КК ПрАТ "Київстар" (з номіналом 1 акції - 50 грн).

"Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, представник інтересів Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S., ТОВ "Лайфселл" та Lifecell Ventures Cooperatief U.A. подав апеляційні скарги, в яких, кожній окремо, просив поновити термін апеляційного оскарження та скасувати рішення слідчого судді з урахуванням виправлених описок у частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% СК ТОВ "Укртауер", ухваливши нове рішення про відмову у задоволенні клопотання прокурора в цій частині, 100% СК ТОВ "Пейселл", 19,8% СК ТОВ "Лайфселл", - ідеться в судовій постанові.

Зазначається, що посилаючись на поважність причин пропуску терміну апеляційного оскарження, представник інтересів компаній наголошував на тому, що постанова слідчого судді ухвалена без повідомлення за відсутності власника майна, а копії оскаржуваної постанови представник отримав лише 5 та 6 березня 2024 року.

"На обґрунтування доводів кожної з апеляційних скарг апелянт зазначив, що жодними доказами не підтверджуються посилання прокурора на те, що в компанії Lifecell Ventures Cooperatief U.A. та ТОВ "Лайфселл", у компанії Kule Hizmet ve Isletmecilik A. S. і ТОВ "Укртауер", а також у ТОВ "Пейселл" беруть участь будь-які юридичні та фізичні особи, пов'язані з підозрюваним, як не підтверджується і вплив підозрюваного або пов'язаних із ним осіб на прийняття рішень у зазначених компаніях, або отримання підозрюваним доходу від діяльності зазначених юридичних осіб. Фактично ефективний контроль над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Укртауер" та ТОВ "Пейселл" здійснюється державним фондом Turkiye Varlik Fonu, що контролюється урядом Туреччини, а всі приватні особи, що володіють акціями компаній, не мають достатньо голосуючих прав для ухвалення будь-яких рішень. Прокурор у своєму клопотанні не надає жодних належних доказів на підтвердження пов'язаності підозрюваної особи з ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Укртауер" або ТОВ "Пейселл", - ідеться в ухвалі суду.

Крім того, зазначається, що "слідчий суддя не проаналізував, а прокурор не пояснив, які саме відомості щодо ймовірного кримінального правопорушення містять заарештовані корпоративні права, для збереження яких доцільне накладення арешту. У постанові відсутні будь-які згадки про те, для збереження яких саме відомостей потрібне обмеження права власника на розпорядження майном".

Згідно з доводами прокурора, які наведено в судовій справі, зазначено, що акціонером Lifecell Ventures Cooperatief Cooperatief U.A. (якому належить ТОВ "Лайфселл") є Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. через низку компаній, зокрема IMTIS Holdings S.a.r.l., що належить Letterone Investment Holdings S.A., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Фрідман і партнери.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд задовольнив позов Lifecell, знявши арешт із 19,8% корпоративних прав компанії та 100% ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell). Рішення відкриває шлях для отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) й угоди з французькою інвесткомпанією NJJ у максимально короткий термін, заявив після суду CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.