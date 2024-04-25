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11:56 25.04.2024

Turkcell оголосив про скасування арешту всіх активів в Україні - процес закриття угоди з NJJ триває

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Turkcell оголосив про скасування арешту всіх активів в Україні - процес закриття угоди з NJJ триває

Turkcell, материнська компанія третього за величиною мобільного оператора в Україні lifecell, оголосила про скасування судом арешту корпоративних прав ТОВ "Лайфселл", ТОВ "УкрТауер" і ТОВ "Пейселл", що дало змогу продовжити процеси закриття угоди з продажу активів NJJ Capital.

"Наша дочірня компанія була повідомлена про те, що українські суди скасували постанову про накладення арешту на корпоративні права наших компаній - ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Укртауер" і ТОВ "Пейселл", - повідомляють на сайті Turkcell у середу.

Наразі триває процес виконання попередніх умов закриття угоди з передання часток дочірніх компаній в Україні на користь NJJ Capital, зазначила компанія.

Як повідомлялося, з опублікованого на Opendatabot у понеділок рішення стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив чинним арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, а також арешт, накладений на 100% Ukraine Tower Holdings B.V. з орбіти "Київстару". Після цього пресслужба "Датагруп-Воля" повідомила, що 18 квітня той самий суд скасував арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер".

Київський апеляційний суд задовольнив позов Lifecell, знявши арешт із 19,8% корпоративних прав компанії і 100% ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell). Рішення відкриває шлях для отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і угоди з французькою інвесткомпанією NJJ у максимально короткий термін, заявив після суду CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

 

Теги: #turkcell

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