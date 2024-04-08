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11:18 08.04.2024

Мінкультури підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих в особливий період

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Мінкультури підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих в особливий період

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна"), ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1"), ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер"), державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада") та Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини") відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Також з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайн медіа", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", представництву Deutsche Welle, ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "НБМ", а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Як повідомлялося, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається. Водночас він зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Теги: #марафон #мінкультури #телеканали

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