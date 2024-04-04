Українські інженери розробили БПЛА "WarDog", який може вести розвідку в умовах складних рельєфів

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Українські інженери розробили розвідувальний БПЛА "WarDog", який може проводити розвідку в умовах складних рельєфів, а також під дією ворожого РЕБ, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Система WarDog розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що ці БПЛА вже успішно виконують бойові завдання на запорізькому та харківському напрямках. Також проводилися випробування "WarDog" біля Краматорська на Донеччині, де безпілотник працював в умовах придушення сигналу GPS на висоті вище 50 м.

"Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим", - зазначив Федоров.