В Україні у 2023 р. скоротилися кількість абонентів фіксованого зв'язку та доходи від послуг його надання - НКЕК

Кількість абонентів фіксованого зв'язку в Україні у 2023 році скоротилася на 18% - до 1,4 млн, ідеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) у четвер.

Згідно з документом, показник APRU - середній місячний дохід від надання голосових послуг фіксованого зв'язку на одного абонента - зріс на 15,7%, до 193,5 грн/міс.

Загалом доходи від надання послуг фіксованого зв'язку в Україні минулого року скоротилися на 5,7% проти 2022 року - до 3,3 млрд грн. У структурі доходів відзначається зростання обсягу послуг місцевого телефонного зв'язку, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Крім цього, зберігається тенденція зниження попиту населення на послуги фіксованого зв'язку: станом на 31 грудня 2023 року кількість ліній фіксованого зв'язку становила 1,4 млн од., що на 17,6% менше, ніж на аналогічну дату 2022 року.

Численні руйнування та пошкодження інфраструктури електронних комунікаційних мереж через воєнні дії, передусім їхніх абонентських ліній, суттєво ускладнюють підтримку та відновлення їх працездатності, що призводить до тривалої відсутності зв'язку та, відповідно, до зниження попиту населення на голосові послуги фіксованого зв'язку, що надаються з використанням аналогових технологій, резюмували у НКЕК.

Наслідком такого становища є продовження щорічного зменшення загальної кількості кінцевих користувачів голосових послуг фіксованого зв'язку.

Водночас у країні активно збільшується попит споживачів і бізнес-користувачів на послуги SIP-телефонії з використанням як мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації, так і географічних номерів місцевих телефонних мереж (віртуальні АТС, розподілені віртуальні офіси, віддалені робочі місця тощо), йдеться у звіті.

В умовах зростання конкуренції на ринках послуг голосового зв'язку, де перевагу мають мережі мобільного зв'язку, НКЕК рекомендувала операторам фіксованого зв'язку зосередитися на модернізації та оптимізації власних електронних комунікаційних мереж, трансформації діяльності в напрямі розширення переліку послуг і сервісів, підвищення їхньої якості, пошуку нових інноваційних підходів до роботи зі споживачами.