Події
22:38 28.08.2025

Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

В Харківській області тривають ремонтні роботи на магістральному газопроводі, на якому вранці сталася розгерметизація, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на цю хвилину без газопостачання залишаються близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше у четвер Синєгубов повідомив, що через розгерметизацію магістрального газопроводу вранці без газу залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів у регіоні. За його словами, скоріш за все причиною розгерметизації став ворожий удар.

