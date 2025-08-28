Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

В Харківській області тривають ремонтні роботи на магістральному газопроводі, на якому вранці сталася розгерметизація, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на цю хвилину без газопостачання залишаються близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше у четвер Синєгубов повідомив, що через розгерметизацію магістрального газопроводу вранці без газу залишилися 56 населених пунктів і понад 30 тисяч абонентів у регіоні. За його словами, скоріш за все причиною розгерметизації став ворожий удар.

Джерело: https://t.me/synegubov/16872