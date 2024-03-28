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11:56 28.03.2024

В українських онлайн-медіа зросла кількість політичної "джинси" - дослідження ІМІ

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В українських онлайн-медіа зросла кількість політичної "джинси" - дослідження ІМІ

У популярних онлайн-медіа України порівняно з останнім кварталом 2023-го зросла кількість політичної "джинси". На користь політичних замовників розміщено 25% усіх виявлених матеріалів з ознаками замовних, повідомляє Інститут масової інформації за підсумками щоквартального дослідження, що проводилося 5-7 березня 2024 року в 23 популярних онлайн-медіа України.

"Матеріали на користь політичних замовників, як і раніше, онлайн-видання не маркують жодним чином", - зазначають дослідники.

Петро Порошенко став лідером серед політиків, на користь яких розміщують матеріали з ознаками замовних (6,5%). Найчастіше його слова наводить сайт Obozrevatel. Ідеться переважно про політичні заяви.

Другим за масовістю вигодонабувачем від публікацій з ознаками замовних є Віталій Кличко. У моніторинговий період приводом для більшості з них стала передача міським головою допомоги від громади військовому підрозділу.

"Утім, частка публікацій на його користь надалі зменшується з кожним періодом моніторингу (2,3%)", - зазначають дослідники.

Ще 10% матеріалів з ознаками "джинси" розміщено на користь політичних сил "Слуга народу", "Європейська солідарність", проєкту Артура Палатного "Українська команда", а також політиків Олени Шуляк, Максима Ткаченка, Олени Кондратюк, Сергія Пашинського, Бориса Філатова, Вадима Столара і разом із ними тимчасового виконувача обов'язків голови районної в Києві держадміністрації Миколи Калашника та російського режисера, колишнього художнього керівника "Бабиного Яру" Іллі Хржановського.

Моніторинг було проведено 5-7 березня 2024 року в 23 популярних онлайн-медіа: "Бабель", "Суспільне", "Громадське", ZN.UA, "Українська правда", "Еспресо", "Укрінформ", Liga.net, NV, "Слово і Діло" LB.ua, "РБК-Україна", "Цензор.Нет", "Інтерфакс-Україна", "ТСН", "Корреспондент.net", Zaxid.net, "Фокус", УНІАН, "24 канал", "Гордон", Telegraf, Obozrevatel. Вибірка охоплює всі новини, які вийшли на сайтах протягом зазначеного періоду.

Інститут масової інформації (ІМІ) - медійна громадська організація, що працює з 1996 року. ІМІ відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов'язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіа засобами захисту для відряджень у зону бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.

Теги: #політика #змі #імі #дослідження

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