Мінкультури підтвердило ТОВ "Кінокіт" статус критично важливого в особливий період

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило ТОВ "Кінокіт" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказом №196 від 15 березня, відомство встановило, що ТОВ "Кінокіт" відповідає критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Як повідомлялося, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ та організацій, є неможливим і не відбувається. Водночас він зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Станом на початок лютого 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

У лютому 2024 року Мінкультури підтвердило державному підприємству "Парламентський телеканал "Рада" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.