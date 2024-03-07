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10:04 07.03.2024

Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в "Дії"

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Штрафи за порушення, зафіксовані WIM-комплексами, можна буде сплатити в "Дії"

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") до кінця 2024 року здійснить інтеграцію проєкту фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), з "Дією".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови "Укртрансбезпеки" з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко, порушники зможуть отримувати сповіщення й сплачувати штрафи в застосунку "Дія".

"Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в "Дії". Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штрафи", - сказав він агентству.

За словами заступника голови служби, реалізація інновації значно прискорить процес отримання повідомлень про штрафи порушниками вимог габаритно-вагового режиму. Наразі вони отримують їх через "Укрпошту". Також є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці "Укртрансбезпеки".

Кулик-Куличенко висловив сподівання, що ініціативу буде реалізовано до кінця 2024 року.

"Будь-яка цифрова ініціатива потребує фінансування, тим паче така глобальна інтеграція. Для її реалізації нам треба інтегруватися не лише з "Дією", а й із кількома іншими системами", - сказав він.

В Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях, переважно на автошляхах, побудованих у 2020-2021 роках.

Теги: #штрафи #wim #дія

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