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14:56 06.03.2024

“Київстар” інвестує 5,8 млн грн в IT-навчання дітей, які втратили батьків під час війни

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“Київстар” інвестує 5,8 млн грн в IT-навчання дітей, які втратили батьків під час війни

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" інвестує 5,8 млн грн у навчальну ініціативу допомоги дітям, що втратили одного чи обох батьків під час війни, повідомила прес-служба компанії. 

Проект має на меті забезпечити IT-освітою та необхідними технічними пристроями для навчання понад 340 юнаків і дівчат старшої школи, йдеться в повідомленні. 

Мобільний оператор також об’єднує зусилля з онлайновою ІТ-академією для дітей та підлітків GoITeens і благодійною платформою dobro.ua для запуску освітньої ініціативи, спрямованої на підтримку старшокласників, підопічних благодійного фонду “Діти Героїв”, який опікується понад 7 тис. дітей, які втратили батьків через війну.

“ІТ-галузь в Україні продемонструвала неймовірне зростання, і ми у “Київстар” відчуваємо свій обов’язок сприяти розвитку потенціалу наших дітей. Це особливо важливо для тих, хто втратив батьків під час війни. Наша інвестиція в освіту та розвиток цифрової інфраструктури є відображенням соціальної відповідальності компанії та внеску у створення прогресивного майбутнього для України”, – повідомив президент “Київстар” Олександр Комаров. 

Освітня програма від GoITeens втілює проєктний підхід, який не тільки дозволить юнакам і дівчатам успішно працювати на фрілансі або в IT-компаніях, але й засновувати власні технологічні стартапи ще до початку навчання в університеті, зазначається в повідомленні “Київстар”. 

Підкреслюючи важливість доступу до сучасних технологій у навчальному процесі, “Київстар” частково забезпечує дітей, які цього потребують, ноутбуками. Це дозволяє їм не тільки активно брати участь у реальних проектах, які відповідають вимогам сучасного IT-ринку, але й забезпечує практичними навичками та цінним досвідом, що є фундаментом для майбутньої кар’єри в галузі, йдеться в повідомленні. 

“Ми вдячні “Київстар” за підтримку важливої ініціативи, тому що 340 українських дітей отримають актуальну IT-освіту та можливість створити власну історію успіху. Це великий внесок у виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність”, - наводяться в повідомленні слова гендиректора онлайнової ІТ-академії для дітей “GoITeens” Вячеслава Поліновського. 

Водночас на благодійній платформі dobro.ua запущено проект, аби кожен, хто бажає допомогти підліткам здобути IT-освіту, міг долучитися та зробити свій внесок у їхнє навчання та майбутнє України.

“Київстар” разом із партнерами закликає спільноту долучитися до ініціативи та навчити більшу кількість дітей, що втратили одного чи обох батьків під час війни. Мета – зібрати 1,2 млн грн і навчити 500 дітей.

“Київстар” -  найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2023 року обслуговував 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ. “Київстар” допомагає абонентам, суспільству та країні долати складнощі воєнного часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила 1,8  млрд грн на підтримку ЗСУ, суспільства, абонентів. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). 


 

Теги: #діти #київстар #благодійність

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