"Укрпошта" вже має 2 тис. незаповнених вакансій і готується до нестачі чоловічої робочої сили - CEO

АТ "Укрпошта" має 2 тис. незаповнених вакансій і перебудовує процеси з розумінням, "що чоловіків не вистачатиме", заявив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський на Business Breakfast Forbes Україна в середу.

"Можу сказати, що у нас зараз дві тисячі незаповнених вакансій по країні. Це мій біль... я розумію, що далі буде гірше", - сказав він.

За словами гендиректора, "Укрпошта" веде боротьбу за кожну людину, за кожного якісного працівника і перебудовує процеси, розуміючи, що "чоловіків не вистачатиме".

"Ми маємо максимально роботизувати (виробничі процеси - ІФ-У), а в деяких речах почати навчати жінок. У нас уже є перші жінки-водії на наших пересувних відділеннях, тому що чоловіків недостатньо", - сказав він.

Він зазначив, що внаслідок автоматизації сортувальних центрів, потреба в персоналі знижуватиметься.

"Уже запрацював перший автоматизований центр у Києві. Це центр, який обробляє до 300 тис. посилок на день. І якщо раніше потрібно було багато людей, то сьогодні бригада з 15 осіб обробляє до 150 тис. посилок на добу. І зрозуміло, що не треба стільки людей", - сказав Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" уточнив, що оскільки в період дії воєнного стану звільняти співробітників не можна, люди, які залишилися по інший бік фронту, формально залишаються співробітниками компаній.

"Формально вони числяться в "Укрпошті", але ми їх не враховуємо серед активних співробітників", - сказав він.

Також, за словами Смілянського, на сьогоднішній день 768 співробітників "Укрпошти" мобілізовано.

Двоє співробітників загинули на робочому місці.

Втрати серед мобілізованих і людей, які не перебували на робочому місці, становлять приблизно 45-50 осіб.

"Є втрати, коли люди - вдома. У нас була сумна втрата, коли дівчина у Львові готувалася до весілля і за три дні (до дати - ІФ-У) прилетіла ракета до Львова та вбила її і маму. І, безумовно, є втрати на фронті серед мобілізованих", - сказав Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" повідомив, що станом на 28 лютого 2024 року в компанії працюють приблизно 40 тис. співробітників.

У звіті за третій квартал 2023 року в системі розкриття інформації SMIDA зазначалося, що станом на 30 вересня 2023 року середня кількість співробітників "Укрпошти" становить 35496 тис. осіб.