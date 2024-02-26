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20:24 26.02.2024

Німеччина виділила EUR700 тис. 68 українським провайдерам на відновлення інтернету

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Німеччина виділила EUR700 тис. 68 українським провайдерам на відновлення інтернету

Уряд Німеччини в межах програми міжнародного співробітництва ReACT4UA виділив гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях 68 українським операторам на загальну суму до EUR700 тис., повідомило Міністерство цифрової трансформації в понеділок.

Згідно з повідомленням відомства, найбільше проєктів у Київській області - 16, Сумській - 13, Харківській - 11 і Херсонській - 6.

Серед переможців 50 компаній використовують xPON, оскільки ця технологія найбільш стійка до відключень електрики і дає швидкість до 1 Гбіт/c.

Уточнюють, що гранти українським операторам телекомунікаційних послуг надають у межах програми міжнародного співробітництва ReACT4UA ("Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі"), що фінансується урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zus.

Український партнер - ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO) за підтримки організатора та ключового партнера - Міністерства цифрової трансформації України.

 

 

 

Теги: #інтернет #німеччина #гранти

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