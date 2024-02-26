Телеком

18:51 26.02.2024

Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" дипломів про освіту

1 хв читати
Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" дипломів про освіту

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку "Дія", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не треба буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Уточнюється, що до бета-тестування послуги могли підключитися громадяни України, яким виповнилося 14 років, за наявності ідентифікаційного коду.

Згідно з інформацією в чат-боті "Запис на бета-тестування Дії", форма реєстрації на тестування послуги видачі освітніх документів закрита через максимальну кількість учасників.

Федоров зазначив, що послуга "підтягує" різні документи про освіту: "починаючи від свідоцтва про повну загальну середню освіту і закінчуючи дипломом доктора філософії".

 

 

Теги: #дія #мінцифри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 23.02.2024
В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

18:52 20.02.2024
Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

07:00 20.02.2024
Мінцифри та SpaceX працюють над можливістю відключення Starlink у росіян - Федоров

Мінцифри та SpaceX працюють над можливістю відключення Starlink у росіян - Федоров

22:51 19.02.2024
Платформа UNITED24 відбудувала 24 мости у 7 областях України

Платформа UNITED24 відбудувала 24 мости у 7 областях України

12:15 16.02.2024
Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

09:53 14.02.2024
Кабмін ухвалив рішення відкрити код "Дії"

Кабмін ухвалив рішення відкрити код "Дії"

15:43 08.02.2024
Знайти найближче укриття тепер можна через "Дію" - глава МВС

Знайти найближче укриття тепер можна через "Дію" - глава МВС

11:32 06.02.2024
У "Дії" найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео - Федоров

У "Дії" найближчим часом запустять послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео - Федоров

11:23 06.02.2024
"Дія" буде готова до голосування кількох мільйонів користувачів під час Нацвідбору на "Євробачення" у 2025 році - Федоров

"Дія" буде готова до голосування кількох мільйонів користувачів під час Нацвідбору на "Євробачення" у 2025 році - Федоров

11:21 06.02.2024
Федоров про нові сервіси "Дії": Не планується ні повісток, ні виборів

Федоров про нові сервіси "Дії": Не планується ні повісток, ні виборів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

ОСТАННЄ

Німеччина виділила EUR700 тис. 68 українським провайдерам на відновлення інтернету

У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

"Київстар" розпочав лабораторні випробування технології 5G

"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

У Міноборони анонсували створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні

Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

Сайт Держкіно не працює через технічні роботи з удосконалення кібербезпеки

"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

OpenAI представила ШІ-систему створення відео з тексту, розробляє інтернет-пошуковик

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА