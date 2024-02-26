У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

Інформація про злам системи ситуаційної обізнаності Delta є неправдивою, вона була поширена зловмисниками через хакерську атаку на сайт українського засобу масової інформації, повідомляють у Міністерстві оборони України.

"На другу річницю повномасштабного вторгнення ворог намагався поширити фейки про злам системи ситуаційної обізнаності Delta. Команда безпеки Міноборони виявила дискредитаційну новину щодо цього на сайті NV. Ми оперативно помітили фейк і звернулись до редакції NV. Виявилось, що їхній сайт було зламано. Зараз новину видалено", - повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства в понеділок.

Як повідомлялося, систему ситуаційної обізнаності Delta, яка відображає поле бою в реальному часі, було створено в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.