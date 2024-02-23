"Київстар" розпочав лабораторні випробування технології 5G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), дозволила найбільшому українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" до середини травня 2024 року виконувати випробування обладнання для тестування технології 5G.

"Київстар" звернувся до НКРЕКП із відповідним листом іще 15 листопада 2023 року. повідомив регулятор у четвер, із заявленою метою - короткострокове випробування радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT-2020" із базовим стандартом 5G NR.

"Запит "Київстару" щодо випробування радіотехнології стандарту 5G NR було розглянуто. Погоджено тестування базових станцій радіотехнології 5G в умовах уникнення шкідливих перешкод, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей і майна", - уточнили в НКЕК.

Оператор заявив про проведення сертифікаційних випробувань ядра основної пакетної мережі vEPC (virtual Evolved Packet Core) для його використання в мережах архітектури 5G NSA (Non Stand Alone). Під час їх проведення, зокрема, перевіряли готовність ядра основної пакетної мережі vEPC до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA.

"За результатами успішного короткострокового випробування Kyivstar надіслав звіт про випробування радіотехнології базового стандарту 5G NR, що підтверджує готовність ядра основної пакетної мережі "Київстар" до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA (Non Stand Alone) для пілотної або комерційної експлуатації. Проведення короткострокового випробування практично підтвердило теоретичні розрахунки щодо очікуваних значень швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного інтернету", - йдеться в повідомленні НКЕК.

У комісії нагадали, що 5G - це наступне покоління мобільного зв'язку, яке пропонує значно вищу швидкість передавання даних, меншу затримку і більшу пропускну здатність, ніж 4G. Технологія відкриває нові можливості для всіх галузей та індустрій.