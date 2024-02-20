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17:22 20.02.2024

Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

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Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

Коаліція з 10 країн, яку координував Європол, під час операції проти великого хакерського угруповання LockBit вивела з ладу 34 сервера і заблокувала близько 14 тис. акаунтів, повідомляється на сайті поліцейської служби ЄС у вівторок.

"У рамках боротьби проти кіберзлочинності правоохоронні органи з 10 країн зірвали злочинні операції здирницького угруповання LockBit на всіх рівнях, значно нашкодивши його можливостям і авторитету", - йдеться в повідомленні Європолу.

До коаліції увійшли Франція, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Австралія, Канада, Японія, Велика Британія, США та Швейцарія.

Під час операції, що тривала кілька місяців, вдалося порушити роботу основної платформи LockBit, а також іншу особливо важливу інфраструктуру хакерів. Були виведені з ладу сервери хакерів у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великій Британії.

Зазначається, що, окрім виведення з ладу серверів і блокування акаунтів в інтернеті правоохоронні органи також заморозили близько 200 рахунків із криптовалютою. Водночас, за запитом французьких судових органів, було заарештовано два члени організації в Польщі та Україні. Також за запитом французької та американської влади було видано три міжнародні ордери на арешт і п'ять обвинувальних висновків.

LockBit вважається найпоширенішою програмою-вимагачем у всьому світі. Вона призвела до збитків, що обчислюються мільярдами євро.

Теги: #хакери #єс #кіберзлочинність

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