Держави-учасниці IT-коаліції завершили підписання угоди про співпрацю - Міноборони

Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання угоди про співпрацю в рамках ІТ-коаліції, що надає підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Документ закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства в середу.

Зі свого боку міністр оборони України Рустем Умєров подякував партнерам за підтримку.

"ІТ-коаліція - важлива і довгострокова ініціатива, яка об'єднала навколо себе вже 10 країн. Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська", - зазначив Умєров.

Зазначається, що підписана угода визначає ролі, принципи, процедури, відповідальність держав-учасниць коаліції. Також документ закріплює процеси ухвалення рішень і механізми процедур закупівлі та забезпечує юридичне підґрунтя для здійснення фінансових внесків державами-учасницями в рамках IT-коаліції.

"Угода підкреслює готовність наших партнерів співпрацювати у довгу та допомагати Міністерству оборони України і Силам оборони будувати стійку та сучасну ІТ-інфраструктуру. Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Катерина Черногоренко.

Велика Британія також підписала Декларацію про наміри, тим самим завершивши процес приєднання до цієї коаліції.

IT-коаліція - це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері IT, зв'язку та кібербезпеки.