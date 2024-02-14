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09:53 14.02.2024

Кабмін ухвалив рішення відкрити код "Дії"

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Кабмін ухвалив рішення відкрити код "Дії"

Уряд ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн, повідомило Мінцифри в телеграмі в середу.

"Відкриваємо код "Дії". Уряд ухвалив постанову. Тепер код "Дії" зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що завдяки відкритому коду кожен зможе переконатися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді його покращити.

У Мінцифри наголосили, що не кожен зможе отримати доступ до даних. Буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тому дані українців залишатимуться в цілковитій безпеці.

 

Теги: #дія #мінцифри

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