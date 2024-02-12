"Нова пошта" у 2023 р. доставила 412 млн посилок

"Нова пошта" (НП), що входить до групи компаній Nova, доставила у 2023 році на 30% більше посилок, ніж роком раніше - 412 млн, повідомила пресслужба компанії.

Водночас торік компанія подвоїла обсяг доставки міжнародних посилок - до 10,2 млн. У повідомленні уточнюється, що кількість замовлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping 2023 року зросла на 55% порівняно з показником 2022 року.

Середня вага міжнародної посилки збільшилася з 1,3 кг у 2022 році до 11 кг у 2023-му.

Найпопулярнішими країнами для замовлень за межами України залишаються Китай, США, Польща, Німеччина та Велика Британія. Найчастіше українці замовляють товари з маркетплейсів Aliexpress, Amazon, iHerb.

За даними компанії, у внутрішньому сполученні клієнти відправляють переважно одяг, взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров'я, а також інструменти, уточнили в "НП".

"Нова пошта" має міжнародні представництва в Молдові, Польщі, Литві, Німеччині, Чехії, Естонії, Латвії, Словаччині, Румунії, Угорщині та Італії.

В Україні мережа компанії складається з 11,46 тис. відділень і 15,59 тис. поштоматів. Наразі відділення та поштомати "Нової пошти" працюють у більше ніж 10 тис. населених пунктах по всій Україні.