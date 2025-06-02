"Нова пошта" пояснила, що зміниться для посилок з післясплатою через посилення контролю держави за діяльністю підприємців

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-відправлень в Україні, роз'яснила, як зростаючий контроль підприємницької діяльності з боку держави вплине на алгоритми дій компанії щодо посилок з післясплатою.

"У мережі і ЗМІ зараз шириться інформація про обмеження можливості відправлення посилок з післяплатою. Хочемо надати роз'яснення щодо цього питання. "Нова пошта" не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються… Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила", - зазначено у Телеграм-каналі "Нової пошти" у понеділок.

За вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, у тому числі їхні цілі, характер, зв'язки, вказано у повідомленні.

"Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер — NovaPay, зобовʼязаний вимогами закону України №361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", - повідомили у "Новій пошті", порадивши тим, хто розпочинає підприємницьку діяльність відкривати ФОП або реєструвати бізнес в іншій юридичній формі.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що деякі підприємці та постійні користувачі "Нової пошти", отримали від компанії листи в яких йшлось про запровадження нових правил: з 2 червня фізичні особи можуть відправляти накладеним платежем не більше п'яти посилок на місяць; загальна сума таких відправлень – не більше 30 тис. грн. Пояснювалось це посиленням контролю з боку податкових органів за податками та їхнім декларуванням.