"Укрпошта" запустила сервіс для повернення неотриманих посилок

АТ "Укрпошта" запустила сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати, повідомила пресслужба компанії.

"Для клієнтів АТ "Укрпошта" став доступним новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати (…) Користувач може відправити посилку за одним тарифом, а отримати назад - за іншим, у разі потреби", - йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти" в понеділок.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: "Базовий" або "Пріоритетний". Посилки за тарифом "Пріоритетний" обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

В "Укрпошті" зазначили, що скористатися послугою необхідно під час створення відправлення. Якщо відправник не обрав тариф, система автоматично застосує "Базовий", йдеться у повідомленні.

"Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду", - цитує пресслужба гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Скористатись новою послугою "Укрпошти" можна в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку або у відділенні.