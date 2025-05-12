Інтерфакс-Україна
Телеком
18:37 12.05.2025

"Укрпошта" запустила сервіс для повернення неотриманих посилок

1 хв читати
"Укрпошта" запустила сервіс для повернення неотриманих посилок

АТ "Укрпошта" запустила сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати, повідомила пресслужба компанії.

"Для клієнтів АТ "Укрпошта" став доступним новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати (…) Користувач може відправити посилку за одним тарифом, а отримати назад - за іншим, у разі потреби", - йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти" в понеділок.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: "Базовий" або "Пріоритетний". Посилки за тарифом "Пріоритетний" обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

В "Укрпошті" зазначили, що скористатися послугою необхідно під час створення відправлення. Якщо відправник не обрав тариф, система автоматично застосує "Базовий", йдеться у повідомленні.

"Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду", - цитує пресслужба гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Скористатись новою послугою "Укрпошти" можна в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку або у відділенні.

Теги: #посилки #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 07.05.2025
Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

Під час атаки на Київ постраждало відділення "Укрпошти"

12:53 07.05.2025
"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

12:45 07.05.2025
Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

15:13 28.04.2025
"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

10:18 24.04.2025
Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

14:28 30.01.2025
"Укрпошта" перейде на 100% автоматизовану обробку посилок 3 лютого

"Укрпошта" перейде на 100% автоматизовану обробку посилок 3 лютого

19:15 22.01.2025
Законопроєкти про сплату ПДВ за посилки вартістю до EUR150 зареєстровано на сайті Ради

Законопроєкти про сплату ПДВ за посилки вартістю до EUR150 зареєстровано на сайті Ради

16:02 17.01.2025
ЄБА підтримує відновлення ПДВ за посилки вартістю до EUR150 і наголошує на необхідності безперешкодного імпорту товарів для ЗСУ

ЄБА підтримує відновлення ПДВ за посилки вартістю до EUR150 і наголошує на необхідності безперешкодного імпорту товарів для ЗСУ

19:51 15.01.2025
Бізнес-асоціації пропонують оподатковувати ПДВ усі посилки із зарубіжних маркетплейсів

Бізнес-асоціації пропонують оподатковувати ПДВ усі посилки із зарубіжних маркетплейсів

14:06 24.12.2024
"Укрпошта" відновила доставку дрібних пакунків і посилок до Канади

"Укрпошта" відновила доставку дрібних пакунків і посилок до Канади

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

Кожний шостий українець регулярно користується ШІ, кожен восьмий нічого про нього не чув – соцопитування КМІС

Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

"Vodafone Україна" розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень іншим компаніям

Кількість домогосподарств, охоплених інтернет-послугами "Vodafone Україна", у 2024 р. досягла 1,84 млн

"Vodafone Україна" у 2025 р. розширить покриття сервісів VoLTE і VoWiFi на всій території України

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА