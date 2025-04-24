Інтерфакс-Україна
Події
10:18 24.04.2025

Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

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Україна і РФ обмінюються посилками і листами для військовополонених

Напередодні Великодня українською та російською сторонами було розпочато вручення військовополоненим листів від родин і посилок від Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це відбувається за заздалегідь обумовленими списками з 1500 осіб, якими наш Офіс обмінявся з офісом російської уповноваженої з прав людини в РФ на початку березня", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Омбудсман наголосив, що всі листи для громадян України, які надіслали члени родин за домовленістю сторін, будуть вручені адресатам.

"Це було погоджено сторонами задля продовження гуманітарної ініціативи, започаткованої раніше. Нагадаю, що вона спрямована на те, щоб кожна утримувана особа могла повідомити про себе після потрапляння в полон", - наголосив він.

Окрім того, за словами Лубінця, з російською стороною було обговорено продовження практики обміну листами від військовополонених як зворотної звістки для сімей про їхню долю, а також заходи для повернення військовополонених та розв’язання гуманітарних питань.

Теги: #посилки #військовополонені #листи

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